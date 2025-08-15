戦争を生きて＜３＞過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。その軌跡をたどる。◇昨夏、弁理士の仕事に一区切りをつけた。自宅の書棚に並ぶ専門書は整理したが、沖縄の知的財産権保護に奔走するきっかけとなった「ちんすこう問題」に関する新聞記事は、大切に保管している。新垣盛克さん（９６）（東京都文京区）の原体験は８０年前に遡る。◎「震洋からの交信が途切れたら、時間を記録しろ」。１