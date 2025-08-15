米テキサス州の大規模洪水の被災地で、ボランティアが３本指の恐竜の足跡を発見した/Courtesy Carl Stover（ＣＮＮ）先月４日に米テキサス州中央部を襲った大規模な洪水の被災地で、がれきの撤去を手伝っていたボランティアが恐竜の足跡を発見した。専門家らによると、同州トラビス郡のサンディ川沿いで１１日、大きな３本指の足跡が１５個、交差するように散らばっているのが見つかった。テキサス大学オースティン校の古生物学者