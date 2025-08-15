巨人は１４日、ＯＢで米大リーグ・ヤンキースでも活躍した松井秀喜氏（５１）が、今年６月３日に８９歳で死去した長嶋茂雄さんの追悼試合として行われる１６日・阪神戦（東京ド）で始球式を務めると発表した。松井氏は新人時代から長嶋さんからの指導を受け、２０１３年に国民栄誉賞を同時受賞した。試合は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と銘打たれ、当日は試合開始前の１３時３０分から追悼セレモニーを実施。特別映像が流