及川光博が、10月期のドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）で主演を務めることが発表された。及川の連続ドラマ主演は21年ぶり。ゴールデン・プライム帯では初主演となる。【写真】及川光博が55歳に！『潜入兄妹』撮影現場で誕生日をお祝い竜星涼のプレゼントに八木莉可子が焦る？本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくた