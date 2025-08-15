横浜市教育委員会（資料写真）横浜市立小学校教員の２０代の男が、神奈川県警に傷害の疑いで逮捕されていたことが１４日、複数の関係者への取材で分かった。県警は事件を公表しておらず、市教育委員会は神奈川新聞社の取材に「情報を確認中」としている。関係者によると、男は交友関係のトラブルを巡って２０代男性を呼び出し、車中で暴行を加えてけがを負わせたとして、１２日に傷害容疑で逮捕された。県警は事件の公表を見