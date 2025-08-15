秋季神奈川県大会地区予選会場のひとつ、等々力球場＝川崎市中原区（資料写真）来春の選抜大会につながる高校野球の秋季神奈川県大会地区予選は、１６日に県内４地区で一斉に始まる。「川崎・横浜北」「横浜南・横須賀」「湘南・西湘」「北相」の４地区でそれぞれ４チームずつのブロックに分かれ、リーグ戦方式で県大会出場チームを決める。今夏の全国選手権大会代表校の横浜は推薦で出場する。県大会の組み合わせ抽選は９月