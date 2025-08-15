阪神・近本光司外野手（３０）が１４日、ミスター以来の大記録へ思いを明かした。今季は全試合に出場し、打率２割９分１厘でリーグトップ。１２９安打も同１位で、長嶋茂雄以来、史上２人目の新人から７年連続１３０安打以上に王手をかけている。「毎年、光栄なこと。まだまだ一本が遠いので、その一本を意識して頑張りたい」と誓った。１５日からは２位・巨人と３連戦（東京Ｄ）。１６日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」と