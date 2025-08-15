日本代表の斉藤俊秀コーチが１４日までに千葉市内で合同取材に応じ、自身の役割、森保一監督のマネジメントの変化、日本代表守備陣の進化・成長などについて語った。第１次森保政権から指揮官を支える斉藤コーチは「こういう形で今、日本代表活動をやらせていただいていることは決して当たり前のことではない。“人事を尽くして天命を待つ”ではないが、しっかりやり続けていきたい。森保監督の言う“日本のために、選手のため