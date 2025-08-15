クマ北海道警などは15日、知床の羅臼岳（1660メートル）で、登山中にヒグマに襲われ行方不明となった男性の捜索を再開する。警察官8人とハンター4人が、男性がヒグマに引きずり込まれたとされる登山道沿いの林を中心に捜す見通し。道警によると、男性は友人とともに14日午前5時ごろ入山。標高550メートル付近で襲われ、林に引きずり込まれて行方不明となった。同日夜までヘリコプターによる捜索が行われたが、発見には至らなか