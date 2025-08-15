気象台は、午前4時52分に、大雨警報（浸水害）を酒田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・酒田市に発表 15日04:52時点庄内では、15日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■酒田市□大雨警報【発表】・浸水15日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mmピーク時間15日明け方