俳優の及川光博（５５）が、１０月期の日本テレビ系ドラマ「ぼくたちん家」（日曜、後１０・３０）で主演を務めることが１４日、分かった。及川が連続ドラマ単独主演を務めるのは、２００４年のテレ朝系「ミステリー民俗学者八雲樹」以来２１年ぶりで、ゴールデン・プライム帯では初。ホーム＆ラブコメディーで心優しきゲイ役に挑戦する及川は「こんなチャンスは最後かもしれない」と気合十分。そのカリスマ性と確かな演技力で