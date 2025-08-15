原鶴温泉に設置された竹製のオブジェを訪れた参加者ら＝7月、福岡県朝倉市（同県提供）福岡県朝倉市の原鶴温泉で、夜市や朝の筑後川周遊が楽しめる「原鶴湯ったりよかぜ祭り」が開かれている。豪雨や新型コロナ禍で打撃を受けた温泉街のにぎわいを取り戻そうと、県がPRに協力。福岡市中心部に集中するインバウンド（訪日客）を、周辺部に広げる狙いがある。筑後川沿いの広場はライトアップされ、幻想的な雰囲気が味わえる。8月