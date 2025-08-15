NY株式14日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均44879.88（-42.39-0.09%） ナスダック21709.07（-4.07-0.02%） CME日経平均先物42830（大証終比：+210+0.49%） 欧州株式14日終値 英FT100 9177.24（+12.01+0.13%） 独DAX 24377.50（+191.91+0.79%） 仏CAC40 7870.34（+65.37+0.84%） 米国債利回り 2年債 3.732（+0.058） 10年債 4.289（+0.056） 30年債 4.880（+