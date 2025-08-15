函館本線の小沢駅を出発したDD51形ディーゼル機関車重連牽引の急行「ニセコ」（撮影：南正時）【貴重な写真80枚超を一挙公開】雪景色を疾走するC62形やDD51形重連が先頭に立つ急行「ニセコ」の勇姿、雄大な自然の中を走るD52形の貨物列車、北海道初の電車特急だった「いしかり」、そしてディーゼル特急の数々…函館本線を駆け抜けた名列車たち北海道を代表する幹線、函館本線・函館―旭川間423.1kmの歴史は明治初期、1880年11月に