及川光博が主演を務める連続ドラマ『ぼくたちん家』が、10月期の日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送されることが決定。及川にとって21年ぶりの連続ドラマ主演で、GP帯連続ドラマは初主演となる。 参考：及川光博が明かす『最愛』“ブキミッチー”の演出鼻血シーンはデヴィッド・リンチを意識？ 本作は、現代に様々な偏見の中で生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく