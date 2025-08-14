キャサリン皇太子妃やメーガン妃が愛用するブランドとして知られるレザーブランド「ストラスベリー（STRATHBERRY）」が、銀座三越 本館1階 GINZA ステージでポップアップを開催する。期間は9月3日から9月16日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、ブランドの定番シリーズに加え、2025年秋冬の新作コレクションをラインナップ。洗練されたデザインと収納力を兼ね備える「Mosaic Bag」（9万6800円）やブランドを象徴す