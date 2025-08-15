2025年8月14日午後9時ごろ、日高自動車道下り線（厚真町共和付近）で、乗用車とクマが衝突する事故がありました。警察によりますと、帰宅途中だった運転手が、右から左に道路を横断するクマ1頭を目撃しました。運転手はクマをかわそうとしたものの間に合わず、車体の右側面と衝突したということです。クマは体長約1.5メートルで、衝突後、立ち去ったということです。警察はパトロールなど付近の警戒活動を実施していま