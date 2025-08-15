栃木県警察本部勤務先の栃木県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、着替える女性を盗撮した疑いで逮捕された高校教諭古口大輔容疑者（38）＝宇都宮市＝が「カメラを自作した」と供述していることが15日、県警への取材で分かった。天井の点検口など十数カ所に20台以上設置されており、県警は自作のカメラで盗撮を繰り返していたとみて調べている。同日、送検する。県警によると、容疑者は、インターネットで部品を購入。カ