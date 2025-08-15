札幌・豊平警察署は2025年8月14日、豊平区に住む自称・アルバイト従業員の男(46)を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。男は14日正午ごろ、豊平区平岸6条10丁目の市道上で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。車同士の事故で通報をうけた警察官が駆けつけたところ、追突した車を運転していた男から基準値を超えるアルコールが検知されたということです。この事故によるけが人はいません。調べに