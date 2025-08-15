日本武道館＝2020年8月終戦から80年となった15日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれる。遺族らは先の大戦で犠牲になった約310万人を悼み、平和を誓う。厚生労働省によると、事前に参列意向を示した遺族約3400人のうち、戦後生まれが53％と初めて半数を超えた。戦争を直接知る世代が減り、記憶継承の在り方が問われている。石破茂首相は就任後初めての参列。式辞内容を巡っては、安倍晋三元首相