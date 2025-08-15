岐阜県本巣市の河川敷に女性の遺体を遺棄した疑いで、知人とみられる54歳の男と、男と同居する35歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、岐阜市の職業不詳・立花浩二容疑者（54）と、立花容疑者と同居する職業不詳の神原美希容疑者（35）です。警察によりますと、2人は今月7日、本巣市根尾越波の河川敷に愛知県常滑市のパート従業員・立野恵子さん（53）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察は2人の認否を明らかにしてい