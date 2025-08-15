「万引きした犯人が再来店」 警備員は見た…化粧品2個を盗んだ女を現行犯逮捕 北海道・苫小牧北海道・苫小牧警察署は2025年8月14日、窃盗の疑いで日高町在住のパート従業員の女(56)を逮捕しました。女は14日正午ごろ、苫小牧市柳町にあるスーパーで、化粧品2個(販売価格合計5940円)を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、14日午前11時半ごろ、店舗の関係者が「以前万引きした犯人が再来店している」