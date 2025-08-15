ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内ユニット・少年忍者が１４日、東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで、単独ライブ「少年忍者ＬＩＶＥ２０２５Ｔｈｉｓｉｓ忍者」（３１日まで）の初日を迎えた。全２９公演で合計６万６７００人の動員を見込む公演の開幕ステージでは、アンコールを含めて全２３曲を披露。猛暑に負けない熱いパフォーマンスを見せた。少年忍者のアツイ夏が始まった。オープニン