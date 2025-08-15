2025年8月14日、北海道・松前町原口の国道228号上でクマ1頭が目撃されました。14日午後9時ごろ、車の運転手から「墓地から国道を横断したクマを見た」と警察に通報がありました。警察によりますと、体長約1.5メートルほどのクマが、墓地の方向から国道上に出没したということです。痕跡などは見つかっていません。クマが目撃された現場は近くの住宅から150メートルほどの距離にあり、警察は付近をパトロールする