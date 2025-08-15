◇ア・リーグオリオールズ―マリナーズ（2025年8月14日ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が14日（日本時間15日）、本拠でのマリナーズ戦に先発登板。5回1/3を投げた時点で3安打無失点も、試合は6回1死一塁の場面で降雨中断となった。試合は成立しており、5点の援護も得た状態。日本新人投手史上10人目のシーズン10勝となるか。初回、1死から2番・ネーラーに右翼線を破られたが、クッションボールを素早く