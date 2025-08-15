気象庁は15日未明に五城目町付近で、1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったしたとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。観測された降水量は午前1時過ぎまでの1時間に78.5ミリで、これまでで最も多くなっています。気象庁は五城目町と八郎潟町に大雨警報を発表しています。