スノーボード・アルペン女子の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が14日、地元の静岡県掛川市で行われた新シーズン壮行会に出席。来年2月に控えるミラノ・コルティナ五輪に向け「来年、金メダルを獲れましたというご報告をできるように頑張りたい」と話し、大きな拍手を浴びた。会は15歳の時からスポンサーとして支援を受ける掛川自動車学校で実施。来年計画されているという教習車約70台の更新に合わせ、「三木つばき号」と名