J2水戸から新加入の東京V・FW寺沼が、16日の京都戦へ「激しいトレーニングをしているので、相手を黙らせるぐらい自分が躍動して勝ちたい」と出場に意欲を見せた。前日にG大阪から期限付きでの加入が発表されたFW唐山については、23年に水戸でプロ初得点を決めた際にアシストを受けているだけに「J1初ゴールもアシストしてもらいたい」と歓迎。気の知れた相棒とのコンビ再結成で今後の巻き返しへ大きな戦力となる。