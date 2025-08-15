SnowManの渡辺翔太（32）が化粧品ブランド「アルビオン」のスキンケアシリーズ「フラルネ」の新ブランドムービー「CHANGEwithFLARUNE」編に出演する。シリーズリニューアルに合わせて、15日から特設サイトで公開。まだ見ぬ新たな自分と出会うため、階段を上る姿が描かれる。自身の「チェンジ」したいのは、せっかちなところ。「（現場が終わると）とにかく一刻も早く、何時に自宅につけるか逆算してます」と明かした