ＳｎｏｗＭａｎの渡辺翔太（３２）が出演するスキンケアブランド「フラルネ」の新ブランドムービー「ＣＨＡＮＧＥｗｉｔｈＦＬＡＲＵＮＥ編」が、１５日に公開される。思い出に残る夏の過ごし方を告白。家のベランダで「網戸にして蚊取り線香をつけて、夏のにおいを感じるみたいな。蚊取り線香をたきまくることをやっていた」と懐かしんだ。誰かを「ＣＨＡＮＧＥ」させたいと思う瞬間には「僕のせっかちの逆が、舘様（