ジュニアの１６人組「少年忍者」が１４日、東京・文京区のＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで単独ライブ「Ｔｈｉｓｉｓ忍者」（３１日まで）の初日を迎えた。全２９公演で約６万６７００人を動員するライブは、メンバーとフレッシュジュニアの総勢３７人がステージに一堂に会す圧巻の景色で開幕した。黒田光輝（２１）は「今まで過去最高を更新してきました。今回もそのつもりです。光輝く１６人を楽しんで」と２３００人に呼