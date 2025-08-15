◆米大リーグオリオールズ―マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズの菅野智之投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のマリナーズ戦に先発。５回まで２安打無失点投球で１０勝目の権利を得ている。５回まで無失点は４月５日ロイヤルズ戦、５月９日エンゼルス戦に続き今季３度目。マリナーズは本塁打王ローリーが休養のためベンチスタート。そんな打線相手に許した安打は１回ネー