ジュニア内グループ・少年忍者（田村海琉、織山尚大、川崎皇輝※崎＝たつさき、内村颯太、黒田光輝、檜山光成、久保廉、元木湧、北川拓実、青木滉平、安嶋秀生、ヴァサイェガ渉、瀧陽次朗、山井飛翔、長瀬結星、豊田陸人）が14日、東京・Kanadevia Hallで『少年忍者LIVE 2025 This is 忍者』初日公演を行った。1年ぶりの単独ライブでは、これまでのグループの歴史が詰まったステージに2300人のファンが熱狂した。【ライブ写真】