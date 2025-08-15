SnowMan渡辺翔太（32）が、スキンケア商品「FLARUNE」のリニューアルを記念した新ブランドムービー（15日午前10時公開）に出演する。渡辺が“変化”したいことは自身のせっかちな性格。「現場が終わった瞬間から自宅に帰るまでとか、就寝までの時間とか、めちゃくちゃ急に“せっかちスイッチ”が入って（笑い）とにかく一刻も早く、何時に自宅につけるか逆算してます。ゆったりした自分にチェンジしたい」と明かした。