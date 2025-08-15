STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ少年忍者が14日、東京・Kanadevia Hallで、16人体制初のライブ「This is忍者少年忍者LIVE 2025」初日公演を迎えた。バックで参加したジュニアタレント21人と総勢37人で、今できる“集大成”で魅了した。これぞ少年忍者。一糸乱れぬパフォーマンスで彩った。「Beat Line」では太鼓やスネアの音色を弾ませ、はかま姿でリズミカルな“下駄ップ”ダンスを披露。ライブ終盤には約4分間、