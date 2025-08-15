太平洋高気圧の勢いが強く、北日本・東日本・西日本ともに例年より晴れる日が多いでしょう。気温は全国的に平年よりも高くなりそうです。特に8月25日頃にかけては、猛烈な残暑となる地域もあるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本日本海側では、8月23日から29日頃にかけて、高気圧に覆われやすいため、例年に比べ晴れる日が多いでしょう。北日本太平洋側では、8月1