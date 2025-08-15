¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù(¾®ÎÓÍ­¸ã)¤ÎºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ëÂè40´¬¤¬¡¢2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢8·î15Æü¤«¤é8·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¾®³Ø´Û¤ÎWEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ó¥Ã¥³¥ß¡×¤È¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹39´¬Ê¬¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¡Ø¥¢¥ª¥¢¥·¡Ù¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷¤ä¡¢°¦É²FC¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¢¥ª¥¢¥·¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó