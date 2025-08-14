恋愛も結婚も、なかなか思い描いていた通りには進まないもの。ほんの少しの判断ミスや、見えていなかった現実が、後になって心に重くのしかかってくることもあるようです。今回は筆者の知人のエピソードをご紹介します。 運命だと思った恋 当時、私はある企業で働いていて、彼とは職場で出会いました。 彼が既婚者であることは、最初から知っていましたが、穏やかで優しい彼に惹かれ、気持ちを抑えることができなくなっ