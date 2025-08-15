きょうの為替市場は米生産者物価指数（ＰＰＩ）を受けてドル高が強まっており、ユーロドルは１．１６ドル台前半まで値を落としている。２１日線は維持しており強気の流れは継続しているものの、テクニカル的には調整が出る可能性も指摘されているようだ。 ただ、米大手銀のアナリストは、米国との成長見通しのかい離を背景にユーロドルの強気姿勢を維持している。１．２２ドルを試すのは妥当だと指摘している。