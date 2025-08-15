子どもを不正入学させたことなどに絡み、懲役2年の実刑判決を受けて服役していた韓国のチョ・グク元法相が15日、出所しました。日本の恩赦に相当する特別赦免となっていました。韓国チョ・グク元法相「憲法上の決断を下してくださった李在明大統領に深く感謝する」チョ・グク元法相は文在寅元大統領の側近でしたが、疑惑が次々と浮上し失脚。子どもの入試の不正に絡む業務妨害などの罪で懲役2年の実刑判決が確定し、去年12月から