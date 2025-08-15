8月14日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、猛暑インフレが家庭の食卓に与える影響について取り上げた。 番組では、産経新聞の記事を中心に紹介。「猛暑インフレ」により、様々な食料品の価格高騰が続いている。農作物の収穫量が減ってしまうのはもちろん、猛暑で家畜の生育にも悪影響が及び、肉や卵なども高額に。一般的な4人家族の場合、毎月の食費が平均で数千円以上増えるという専門家の試算もあると