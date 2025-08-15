ＮＹ時間の中盤に入ってドル円は買い戻しが続いており、一時１４７．８５円付近まで上昇。２１日線の水準に到達している。このまま２１日線を突破して、再度１５０円を試しに行く流れに戻るか注目される動きではある。 明日は日本のＧＤＰのほか、７月の米小売売上高、そして米ロ首脳会談がアラスカで行われる。米ロ首脳会談については日本時間の１６日午前４時半頃からの開始で、結果が判明するのは市場が終了した後になる