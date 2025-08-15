太平洋戦争の終戦前日、アメリカ軍による最後の大阪大空襲で多くの命が奪われた「京橋駅空襲」。大阪城南東部・森ノ宮付近 中央右上の鳥居は森ノ宮神社 ※画像提供・照屋盛喜さん空襲から約10か月後の京橋駅付近 ※画像提供・照屋盛喜さん8月14日午前、惨劇から80年を迎え、被災者慰霊祭が大阪市城東区のJR京橋駅南口にある慰霊碑前で営まれた。慰霊祭は1955（昭和30）年に始まり、71回目。1945年（昭和20年）8月14日、米