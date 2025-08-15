「エンゼルス６−５ドジャース」（１３日、アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が敵地でのエンゼルス戦に「１番・投手兼指名打者」で出場。投手では古巣打線と初めて対戦し、今季最多の８０球で４回１／３を投げて７三振を奪う一方で同ワーストの４失点を喫した。打者では５戦連発こそならなかったが、初回の右翼線三塁打で連続安打試合を１２に伸ばした。終盤にリリーフ陣が逆転を許して４連敗。チームは４月２８日