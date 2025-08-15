◇イングランド・リーグ杯1回戦バーミンガム2−1シェフィールドU（2025年8月13日バーミンガム）イングランド2部バーミンガムのFW古橋亨梧（30）が、移籍後初ゴールを決めた。2部シェフィールドU戦に1トップで先発。前半5分に無人のゴールへ右足で流し込みチームの勝利に貢献した。公式戦の得点はスコットランド1部セルティック時代の1月以来、約7カ月ぶり。9日のリーグ開幕戦でも得点に絡んでおり、熾烈（しれつ）を極める