15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比180円高の4万2800円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては150.74円高。出来高は7565枚となっている。 TOPIX先物期近は3072.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は14.55ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物