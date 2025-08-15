歌手・タレントのあのが、8月12日に放送されたバラエティ番組「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（TBS系）に出演。“男性から言われてイラつく余計なひと言”について語った。番組は今回、「女性に聞いた！夫や彼氏に言われてイラついた！男の余計な一言SP」と題して放送。リアルに言われた、“男の余計なひと言”を聞かれたあのは「意外とデカいね」を挙げる。あのは「顔的にかわからないけど、写真だけで見てると身長低