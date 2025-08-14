まず間違いなく夏ドラマ最大の話題作『しあわせな結婚』の展開は早い。五十歳まで独身主義を貫いてきた辣腕弁護士の原田幸太郎（阿部サダヲ）が、女（小雪）とBarで呑んでいるとき、結婚するつもりのない幸太郎に怒った女にふくらはぎを蹴られる。何日後か、彼は倒れる。脚を蹴られて肺に飛んだ血栓が原因で生死をさまよった幸太郎は、病院のエレベーターで、高校の美術教師の鈴木ネルラ（松たか子）と乗り合わせ名刺交換す