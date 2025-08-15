◇インターリーグドジャース5―6エンゼルス （2025年8月13日アナハイム）大谷でも止められない…。ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発し、投手では4回1/3を5安打4失点で735日ぶりの白星はつかめなかった。その後は救援陣が逆転を許し4連敗。同地区で因縁の宿敵パドレスに今季最大9ゲーム差を逆転され、4月27日以来、108日ぶりの首位陥落となった。あと2死だ