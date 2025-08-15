◇ナ・リーグパドレス11―1ジャイアンツ（2025年8月13日サンフランシスコ）パドレスは5連勝で4月25日以来の単独地区首位に浮上した。2回にタティス、マチャドの適時打などで一挙7得点で主導権を握り、10点リードの8回からは松井が3番手で投げて2イニングを完全投球で締めた。今夏はトレード期限日だけで22選手が絡む5件のトレードを成立させるなど、悲願の世界一へ戦力を整えた。タティスは「球団は全力を尽くしてく